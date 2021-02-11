新冠肺炎｜港增3輸入確診來自卡塔爾德國阿聯酋　均已接種兩劑疫苗帶L452R變種 (15:57)

其中自阿聯酋抵港的53歲男病人（個案12158）居於半山區譽皇居，8月30日在港檢測呈陰性，8月31日乘航班EK385離港前往印度，9月13日乘航班EK384返港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取樣本結果呈陰性，其後於9月15日抽取的樣本結果呈陽性並帶有L452R變種病毒。患者沒有病徵，於4月8日及30日於港接種兩劑復必泰疫苗，8月21日驗出抗體陽性。他在尖沙嘴柯士甸道西1號環球貿易廣場1506A室工作，最後上班日期為8月27日，其住址和工作地點會納入強制檢測公告。

此外，衛生防護中心正調查兩宗外地確診個案。第一宗個案涉及一名36歲男病人，居於半山區列堤頓道7號，於8月19日乘航班CX892離港前往美國，同日在港檢測呈陰性。病人8月29日在美國出現病徵，同日抽取的樣本結果為陽性，9月7日取得核酸檢測陰性結果證明後，乘航班CX851於9月11日返港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取樣本呈陰性，至9月14日抽取樣本呈陽性，並帶有L452R變種病毒。病人3月23日及4月13日在港接種兩劑復必泰疫苗。他在中環荷李活道32號建業榮基中心18樓工作，最後上班日期為8月19日。中心將此個案列為外地確診復陽個案，其住址和工作的地點會納入強制檢測公告。

第二宗個案涉及一名16歲女病人，居於青衣牙鷹洲街8號灝景灣9座，於9月4日在港檢測呈陰性，9月6日乘航班CX251離港前往英國，9月9日在英國抽取樣本呈陽性。病人沒有病徵，曾於7月19日及8月9日在港接種兩劑復必泰疫苗。其住址已納入強制檢測公告。