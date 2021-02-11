交銀保險CEO壽福鋼失蹤　搜索隊擔柴山尋回屍體 (20:58)

東區警區刑事總督察江詩韻指，搜救隊發現死者衣著與失縱者離家時脗合，身上財物完好，確認遺體為失縱者。她指，事主周日（12日）原訂與家人食晚飯，惟他未有出席並失去聯絡，家人翌日報警。

東區警區重案組接手調查，相信事主於本月12日身穿行山裝束獨自離家，推斷事主懷疑行山期間遇事，於是派出超過400人次警員到西貢一帶搜索。她指死者倒臥位置偏辟，遠離行山徑及有叢林遮蔽，死者倒臥山坡位置斜度達60度，其身體多處擦傷、腿部骨折，並無可疑傷勢，故相信他是行山期間失足墮坡致死。警方不排除死者手機電源耗盡故無法偵測其定位信號，其手機至今仍未尋獲。

消防處九龍東區署理消防區長陳偉平指，整個行動中合共出動145架次消防車及救護車、551人次拯救人員，搜索面積達40平方公里，消防派出攀山拯救專隊及搜索犬，在西貢西部山徑、溪澗、叢林進行搜索，亦有使用無人機及在直升機進行空中搜索及偵測。消防指，今次行動難度包括資訊有限，不清楚事主行山路線及其失蹤地點，所以搜索範圍相當大，亦包括西貢西一帶島嶼及沿海位置，加上天氣不穩，時而酷熱、時而雷雨交加，增加搜救難度及風險。

民安隊山嶺搜救訓練辦公室參事秦國樑則指，民安隊周二（14日）早上應消防處要求前往西貢西郊野公園加入搜索，派出山嶺搜救中隊人員前往搜救，合共派出94人次及10架次車輛參與。他呼籲行山者應結伴同行，並留意天氣情況量力而為。