7人涉荃灣集結　家務助理涉襲警　兩案押後11月訊 (14:25)

首案7名被告依次為運輸工人何卓軒（23歲）、女學生符凱晴（23歲）、學生牛致行（21歲）、女教師郭芷晴（21歲）、學生楊俊傑（25歲）、無業張家榮（24歲）和調酒師李㑊橉（28歲）。他們同被控一項參與非法集結罪，指稱他們前年8月25日在荃灣楊屋道與其他身分不詳的人非法集結。

何卓軒另被控襲擊警員9670馮權安，而楊俊傑被控襲擊督察林泰金。符凱晴則被控在公眾地方管有攻擊性武器罪和管有物品意圖損壞財產罪，即一個能發出雷射光束的裝置和一罐噴漆。牛致行被控管有攻擊性武器罪，即一塊磚頭。

次案被告田安妹（51歲）報稱家務助理員，被控兩項襲警罪及一項阻差辦公罪。控罪指稱，她於同日在荃灣古坑道襲擊男警22706梁偉劍和女警56786陳潔兒，並故意阻撓該兩名警員。

因另一宗案件現正還押的被告符凱晴沒有保釋申請，其餘被告准以原有500元現金保釋外出，以及增加不准離港的保釋條件。