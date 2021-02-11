新冠肺炎｜灝景灣第9座涉非本地確診納強制檢測　9校爆上呼吸道感染須強檢【附名單】 (21:25)

非本地確診個案曾到訪的地方

任何人曾於8月19日至9月16日，身處下列指明地方逾兩小時，須於9月18日或之前接受強制檢測：

‧青衣牙鷹洲街8號灝景灣9座

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人曾於9月3日至16日，身處任何下列指明地方逾兩小時，須於9月18日或之前接受強制檢測：

‧屯門青盈路38號哈羅香港國際學校（Early Years Centre）

‧大埔太和路2號寶雅苑家和閣（C座）地下天主教大埔幼稚園

‧屯門景峰徑2號景峰花園第4座地下（部分）及第5座地下迦南幼稚園（景峰花園）

‧粉嶺華明路21號華明邨耀明樓地下保良局莊啓程夫人幼稚園

‧藍田麗港城第二期地下迦南幼稚園（麗港城） / 迦南幼兒園（麗港城）

‧九龍塘森麻實道3號及3號A地下及1樓耀中國際學校（幼稚園）

‧灣仔愛群道36號地下愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園

任何在9月3日至16日於下列指明學校就讀級別的學生及曾面授該等學生的教師，須於9月18日或之前接受強制檢測：

‧九龍城東寶庭道8號民生書院小學一年級

‧大嶼山愉景灣海澄湖畔路38號智新書院二年級

其他較早到期的強制檢測公告

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