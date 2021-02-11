3青年非法集結等罪成還押　官拒辯方大律師黃纓淇換官申請斥「無理取鬧」 (19:44)

陳官綜合證供指出，當晚9時，約20名黑衣人在上水掃管埔路一帶堵路縱火，警員拘捕被告陳彥陽（23歲）、譚禹軒（23歲）及張瑞麟（22歲），搜出打火機充氣罐和索帶等。陳官裁定作供警員誠實可靠，雖然辯方質疑警員就拘捕過程的供辭不同，但只屬顯微鏡下的分歧，又稱如果當時無人非法集結，警員不會拘捕被告，「難道警察對當時的繁忙工作仍感到不夠吃力，要無緣無故在該處落車胡亂作出拘捕，令自己更加辛苦嗎？」

代表次被告的大狀黃纓淇早前申請換官，表示遭陳官嚴厲批評，要求陳官不再處理本案，改另一名裁判官審理，申請早前被駁回。陳官今在裁決中解釋，黃纓淇盤問冗長，才被人打斷，理應反省自己的表現。

陳官又指出，黃纓淇最初沒有向作供警員指出辯方案情，在他糾正後，黃纓淇仍否認要向證人提問，後來才承認疏忽，導致證人被重召出庭。陳官斥黃纓淇推卸責任，「如果一名大律師一次又一次地推卸責任，法庭便需要考慮大律師公會跟進」。

對於黃纓淇在書面陳辭中提議法庭不必深究辯方的指控，陳官反問，若此論點正確，所有大狀都可以不守法規地盤問證人，「本席相信，香港的司法制度未至於這麼可悲」。陳官強調沒有針對黃大狀，只是黃纓淇作出「無理取鬧的投訴」，更能引證他對年輕一代大狀的看法，故拒絕換官申請。