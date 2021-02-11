兩人涉製作派發倡港獨傳單10月再訊　控方申國安法指定法官審理　郭偉健：我經已係 (19:00)

被告依次為文員曹雪芯（45歲）及學生黃俊偉（17歲）。曹雪芯上月20日在高等法院申請保釋被拒，僅黃俊偉保釋獲批。

控罪稱，兩人於去年5月至12月11日期間，與另一人串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，即意圖引起憎恨或藐視中華人民共和國香港特區政府或激起對其叛離，激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港的依法制定的事項，煽惑他人使用暴力，或慫使他人不守法或不服從合法命令的煽動刊物。

郭偉健 相關報道：

法官郭偉健再獲安排審反修例案件 曾稱連儂牆斬人被告「高尚情操」遭馬道立點名提醒（2021年7月29日）

點名郭偉健判辭予人偏頗觀感 停審同類案 馬道立：法官須避對爭議議題表政見（2020年5月26日）

將軍澳連儂牆斬傷3人 失業導遊判囚45月（2020年4月24日）

連儂牆斬人案判辭全文上載 郭偉健邀示威者想想「參與社運初心」（2020年4月27日）

連儂牆斬人案女事主：無法認同畏罪自首乃高尚情操（2020年4月27日）