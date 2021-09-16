餐廳經理涉非法集結　兩警記事冊錯字相同　辯方質疑互相「參考」 (18:54)

被告歐悅衡（28歲）否認一項參與非法集結罪受審。警員23309葉鎮光（音譯）供稱，當日中午約12時半抵達德輔道中與畢打街交界，在相距兩米外見到一名黑衫褲打扮的男子叫囂及指罵警方，男子後方聚集逾60名示威者。警方多次警告無效後，葉鎮光連同警長2374吳志平上前制服該男子。

現場照片見被告穿白衣 警被問「叫囂黑衣人非被告」稱不同意

辯方呈上當日在場拍攝的照片，見無戴口罩的被告身穿印有橙色熊仔圖案白色上衣，葉鎮光同意。惟辯方問「叫囂的黑衣人並非被告人？」葉鎮光不同意，又否認是警員隨手在地拾起口罩，稱是被告戴上。

對於葉鎮光及警長吳志平的記事冊均寫上「停『溜』」及「大『厦』」，辯方質疑葉鎮光的觀察不準確，僅「參考」吳志平的記事冊，葉鎮光否認。吳志平供稱「氵」部首寫得太潦，可能是「三」字，並否認有借記事冊給葉鎮光參考。

裁判官裁定表證成立，被告不自辯，辯方傳召被告當時的上司、Starbucks經理陳鉅初（音譯）作供，他稱與被告案發時在中環怡和大廈分店共事，但因應中環的突發情況，店舖提早於中午12時關門。聆訊明（17日）續。