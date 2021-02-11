兩青年大角嘴唐樓串謀製黑火藥等囚31及48月　官斥「小型軍火庫」帶恐怖主義成分 (17:05)

被告為董上琳（24歲）及中五生丁展峯（18歲）。法官李慶年判刑時引述控方報告稱，單位內的723克硝酸鉀，連同其他爆炸品原材料，可製造約700克黑火藥，密閉情況下點燃會造成爆炸，碎片可在約5至10米半徑造成嚴重傷害並有致死風險。

李官稱，案件預先計劃，且計劃周詳，精密程度高，串謀人數亦多於兩人，爆炸品及單位內的設備可供十多人使用，包括防護裝備和對講機。李官續稱，兩人曾試圖製作鋁熱劑但失敗。此外，工場設在民居的舊區，一旦實驗失敗將禍及無辜市民。被告董上琳負責租賃單位，時常進出單位，角色較主動及具領導性。

針對管有爆炸品罪，李官稱硝酸鉀容易在市場獲得，兩被告容易製作爆炸品，潛在人身傷害及財物損毁的風險不可忽視，評估此控罪罪責為中度，惟考慮兩人使用高端科技，策劃暴力罪行，單位內的設備，形同小型軍火庫。