經理涉管伸縮棍判囚8月　上訴得直獲撤管有攻擊性武器罪 (16:38)

上訴黃琪偉一方表示，上訴人和下屬一同網購，並寄到公司收貨，上訴人在清理儲物櫃時，將伸縮棍由公司帶回家，其下屬供辭及單據能證明上訴人的說法。答辯方律政司則稱，涉案伸縮棍本質上屬攻擊性武器，連自衛也不構成是合理辯解，更何況是用來把玩。

張官表示，上訴人並沒有以自衛作辯解，認為原審裁判官沒有充分考慮上訴人的辯解及原審時的證人證供，上訴人有可能錯誤相信淘寶網所聲稱伸縮棍屬合法，加上伸縮棍順利運抵香港，他當時沒有非法意圖，目的只是將伸縮棍帶返家中，決定判其上訴得直，撤銷其定罪及判刑。

上訴人就管有違禁武器罪被判囚兩個月，管有攻擊性武器罪則判囚8個月，兩罪刑期同期執行。據了解，上訴人服刑3個月後，獲准保釋等候上訴。