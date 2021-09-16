民主派初選47人案｜陳志全獲高院批准保釋【短片】 (19:05)

【19:05】陳志全傍晚6時許離開高等法院，未有發言，之後登車離去。

【15:40】控方由署理助理刑事檢控專員羅天瑋代表，辯方由資深大律師陳政龍代表。陳志全的保釋條件包括，由伴侶及人民力量前主席袁彌明各作10萬元人事擔保。散庭時有旁聽者向陳志全豎起拇指，他向公眾席雙手合十鞠躬致意。同為初選案被告的鄒家成，以及歌手黃耀明亦有到庭旁聽。

陳志全保釋條件：

1. 10萬元現金擔保

2. 陳志全的伴侶程先生、前黨友袁彌明等3人各作10萬元人事擔保

3. 每晚11時至翌日早上7時宵禁

4. 每周4天到警署報到

5. 交出所有旅遊證件和BNO

6. 不准離港

7. 不得直接或間接在公眾平台，發表可能視為違反《港區國安法》的言論

8. 不得直接或間接組織、參與或協調任何級別的選舉

9. 不得直接或間接以任何方式聯絡任何外國官員、領事等人

10. 更改住址前24小時通知警方