擬為中槍曾志健急救　理大博士生認非法集結保釋候判　求情稱冀當科學家 (14:50)

案情指出，當日大批示威者在荃灣區集結，有示威者投擲汽油彈及襲警等，約下午4時，警方展開驅散行動，惟示威者向前推進，向警方投擲磚塊等硬物。被告邱宏達（27歲）頭戴黃色頭盔，面上戴有呼吸器，高舉雨傘，跑姿獨特，為後方示威者的一部分，但沒有投擲磚塊等。

當時有一名示威者持白色棒狀物，擊打警署警長54243持槍的右前臂時，警長其後開槍，該示威者倒地。被告衝向倒地示威者，但被警員23552制服，並表示只想救人。他被捕時藏有14包膠索帶，警誡下保持緘默。

資深大律師潘熙為被告求情時稱，被告被捕後仍努力完成關於理論電磁學研究的博士學位，其間撰寫的學術論文被國際權威雜誌刊登。辯方稱，本案為單一事件，且當時沒有暴力行為；控方稱被告「跑姿獨特」，是因他長短腳。

被告在求情信表示，就算未能成為科學家，仍期盼推動香港科研發展，由他人代替他實現夢想；他承認犯錯，對當時沒及時離開現場感後悔，解釋只是心急想拯救受傷的人。大學教授的求情信亦指出，見證被告入學成為助教，為勤奮上進的大好青年。

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