天氣｜天文台：將軍澳有冰雹報告　預料本港短期內或受冰雹影響 (13:30)

特別天氣提示：短期局部地區雨勢較大 將軍澳錄得或預料每小時雨量超過70毫米

【13:20】下午1時05分，天文台發出特別天氣提示，表示受高溫觸發的驟雨及雷暴影響，本港短期內局部地區雨勢較大。市民宜提高警惕。另外，天文台發出局部地區大雨提示，西貢區的將軍澳的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

【12:45】中午12時40分，天文台錄得氣溫31.2度，相對濕度73%，紫外線指數為6，強度屬於高。廣東沿岸風勢微弱。中國東南部天色大致良好，同時高溫觸發的驟雨及雷暴正影響廣東。本港地區今日（16日）下午及今晚天氣預測，局部地區有驟雨及狂風雷暴。下午部分時間有陽光及炎熱，今晚大致多雲。吹和緩偏西風。

正午12時，強烈熱帶風暴燦都集結在濟州之西南偏南約340公里，預料向東北移動，時速約15公里，移向朝鮮半島至日本一帶。

【11:56】天文台發出雷暴警告，預料香港局部地區狂風雷暴。

【07:40】上午7時40分，天文台錄得29.2度，相對濕度82%。本港地區今日天氣預測大致多雲。日間部分時間有陽光及炎熱。最高氣溫約32度。稍後局部地區有驟雨及雷暴。吹和緩偏西風。展望未來兩三日部分時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨。中國東南部天色大致良好。上午8時，強烈熱帶風暴燦都集結在濟州之西南偏南約370公里，預料向偏北方向移動，時速約8公里，橫過東海北部。