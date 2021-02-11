強制檢測｜5地點涉變種新冠病毒再納強制檢測　6校爆上呼吸道感染須強檢【附名單】 (22:46)

涉變種病毒須再次檢測的指明地方

任何人於8月28日的指明時間曾身處下列地方，須於9月17日或之前接受強制檢測：

‧旺角通菜街104-106號地下點點心（下午6時至11時）

‧旺角奶路臣街38號1樓麥花臣場館（下午5時至7時）

‧沙田新城市廣場第一期1樓129號舖Simplylife（下午1時至6時）

‧中環德己立街24號The Coffee Academics（上午11時至下午2時）

‧中環雲咸街1-3號南華大廈地下中國銀行（香港）（上午11時至中午12時）

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人曾於9月2日至9月15日，身處任何下列指明地方逾兩小時，須於9月17日或之前接受強制檢測：

‧天水圍天麗苑A座地下KG01號英揚樂兒中英文幼稚園

‧觀塘瑞和街71號4樓聖公會聖巴拿巴堂學前兒童課餘託管中心

‧觀塘瑞和街71號地下至3樓聖公會聖巴拿巴堂幼稚園

‧葵涌葵涌邨葵涌商場3樓平台4號單位中華基督教會全完幼稚園

‧紅磡愛景街8號海濱南岸1樓國際英文幼兒園（紅磡校舍）

‧灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心一樓香港基督教服務處摩理臣山兒童發展中心

新冠肺炎 相關報道：

港增一輸入確診帶變種病毒 已打兩劑科興疫苗驗出抗體

劉宇隆：建議12至17歲青少年只接種一針復必泰

專家因心肌炎風險倡青少年只打一針復必泰 港最少16少年打復必泰後疑心肌炎或心包炎

兩漢接種疫苗後離世 4少年少女打復必泰後疑現心肌炎或心包炎