警打擊工廈酒吧賭檔拘126人　包括3名「睇水」保安 (20:37)

警方於5月至9月期間展開行動，打擊該些非法場所，拘捕126人，年齡16至82歲，部分有三合會背景。行動共檢獲50萬現金、價值近550萬元的賭博籌碼、少量毒品、大量酒類，以及山刀、伸縮棍及鐵蓮花等武器。西九龍總區反三合會行動組總督察李木易表示，疫情下因未能外遊，不法分子看準暑假多青少年留港外出，遂利用私人住宅及工廈經營非法場所，其背後有較多黑社會勢力。

李續稱，該些非法場所經營手法謹慎小心，大部分只做熟人生意，不法分子會要求初次光顧的顧客拍照並傳給他們，其後利用門外閉路電視核對其容貌，而場所內外、走廊等都會裝有閉路電視，並會聘人監察，當有執法人員在附近出現時通風報信。被捕人中，有3名大廈保安向無牌酒吧提供情報，以獲取報酬，他們涉協助無牌賣酒被捕。警方提醒保安員，持牌保安若干犯刑事罪行，警務處長可吊銷其牌照，在職時違反相關條例，其牌照會被註銷。

另外，警方提到該些非法場所部分設備簡陋且有衞生隱憂，其中一個位處唐樓的「毒品飯堂」凌亂不堪，有非法賭場則利用足浴告示作掩飾；另有部分裝修十分時尚，警方在行動中甚至發現有人租用一座3層高尚住宅經營無牌酒吧，其陽台亦佈置成飲酒談心的場所。