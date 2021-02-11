前教師私吞學校公款逾370萬判囚46月 (21:00)

秀茂坪梁式芝書院前教師於2016至2020年間，在負責處理學校設施改善工程時，開設4間工程公司以投標學校多個設施改善工程項目，另又在協助校方將工程費轉交承辦商時私吞款項，偷取校方逾370萬元，他今（15日）在區域法院承認10項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件、5項盜竊及3項使用虛假文書的副本。辯方求情透露被告因債台高築而犯案，法官判刑時稱經濟拮据並非犯案理由，斥被告行為屬違反誠信，判囚46個月。
辯方為被告蔣怡興（38歲）求情稱，被告執教鞭15年，從沒誤人子弟，因本案已失去工作，轉為任職的士司機，惟不善理財。法官問被告有沒有壞習慣？辯方稱被告不能量入為出。法官再問「咁大洗喺邊？」辯方稱被告「由普通既大洗變為更大洗，希望搵多點錢，有去投注站買足球賭博」，法官聞言稱「我就係等你呢句，經濟拮据其實係一個字『賭』？」辯方同意，並確認被告現時尚欠債400萬，但因面子問題至今未申請破產。
法官判刑時稱，被告在4年間利用職權、學校的信任屢次犯案，徹底破壞誠信，雖然被告債台高築，「其心不正」，但在他前僱主、學生及同事的求情信中可見，他真心培育學生，相信他會盡快戒賭，重新貢獻社會，除認罪獲扣減外，酌情扣減3個月刑期。
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