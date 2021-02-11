前教師私吞學校公款逾370萬判囚46月 (21:00)

辯方為被告蔣怡興（38歲）求情稱，被告執教鞭15年，從沒誤人子弟，因本案已失去工作，轉為任職的士司機，惟不善理財。法官問被告有沒有壞習慣？辯方稱被告不能量入為出。法官再問「咁大洗喺邊？」辯方稱被告「由普通既大洗變為更大洗，希望搵多點錢，有去投注站買足球賭博」，法官聞言稱「我就係等你呢句，經濟拮据其實係一個字『賭』？」辯方同意，並確認被告現時尚欠債400萬，但因面子問題至今未申請破產。

法官判刑時稱，被告在4年間利用職權、學校的信任屢次犯案，徹底破壞誠信，雖然被告債台高築，「其心不正」，但在他前僱主、學生及同事的求情信中可見，他真心培育學生，相信他會盡快戒賭，重新貢獻社會，除認罪獲扣減外，酌情扣減3個月刑期。