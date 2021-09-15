新冠疫苗｜劉宇隆：建議12至17歲青少年只接種一針復必泰 (19:33)

劉宇隆解釋，目前全球兒童及青少年已接種逾1700萬逾復必泰，數據顯示心肌炎心包炎確認是復必泰其中一個副作用，絕大部分個案在青少年男性打第二針後發生。專家平衡接種疫苗的好處及風險後作出以上建議。

政府月前將復必泰接種年齡門檻由16歲下調至12歲，12至15歲少年由今年6月14日起可打針，與16歲以上的人一樣接種兩針。

另外，劉宇隆表示，科學委員會審視數據後，認為3至17歲兒童及青少年接種科興新冠疫苗後，產生的抗體水平較成人更高，局部或系統反應較輕微及短暫；12至17歲兒童接種科興後不良事故比率與成人沒大分別。委員會因此要求港府再向科興取更多數據，盡快完成相關程序下調接種年齡門檻，讓青少年「有多一個接種疫苗的選擇」。

另一方面，新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，市民未來有需要接種第三針新冠疫苗，特別是免疫系統失調如曾接受器官移植或骨髓移植，或正服食抗排斥藥的人，以及長者。惟他稱，相信明年將有針對變種病毒的第二代新冠疫苗，故現階段無急切需要安排市民接種第三針。他指出，由於數據顯示接種科興及復必泰後抗體水平均會隨時間下跌，故應視乎香港疫情及措施決定「有幾急」打第三針，舉例稱可在目標「開關（關口）」前約兩個月開始讓市民接種第三劑新冠疫苗。

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