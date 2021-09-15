六四非法集結案　官：被告辦集會無視疫情危機　社交距離措施非打壓集會 (18:22)

法官胡雅文又稱，2019年社會動盪已大幅消退，惟2020年面對全球疫情的威脅，是警方反對集會的原因。政府訂立的社交距離限制並非為暗地裏阻止市民集會，亦非打壓工具，反之是防止疫情傳播，以保護市民大眾的安全，然而眾被告輕視公共衛生危機，毫不關心港人的健康安全，錯誤及傲慢地以為其集會目的遠比保護社會免受無形威脅更重要，罪行嚴重，須判以阻嚇性刑罰。

法官指出，何俊仁、陳皓桓及尹兆堅在本案角色較為主動，連同何秀蘭、朱凱廸、梁國雄及楊森於其他案件保釋期間犯下本案，均須就每項控罪加刑3個月。

胡官考慮張文光、麥海華及梁國華的背景、年紀、健康狀況、過去的功績及無案底，決定判處3人緩刑。至於其餘5名正因其他案件而服刑的被告，即何俊仁、陳皓桓、何秀蘭、梁國雄及楊森，雖然本案與其他同類案件案發時間有差距，但認為公平且合適的做法是所有刑期同期執行。

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