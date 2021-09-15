地盤監工銅鑼灣非法集結罪成囚半年 (16:56)

對於辯方質疑警員誤把被告潘奕安（25歲）當成另一示威者，法官游德康裁決時稱，警員行動目的是掃蕩，他鎖定被告並制服他，視線從無離開被告，過程一氣呵成，故認為毋須辨認身分。而且被告當時轉身逃跑，警員必然無法看到被告有否除下面巾，認為被告轉身逃跑時面巾跌下亦不足為奇，故裁定警員證供符合情理，接納他為誠實可靠的證人。

至於被告供稱，當日女友在時代廣場上班，或因示威提早收工，故相約在最近的休憩公園見面。游官質疑，身穿黑衣的被告有意識其衣著會被錯認為示威者，卻不換上背囊中的淺灰T恤；被告又供稱患哮喘，但有催淚煙時卻不使用口罩或用面巾遮蓋口鼻；他聲稱女友沒有接聽電話，故在公園等候長達半小時，卻不發任何信息，與他聲稱擔心女友的口供有矛盾。游官認為被告口供有多番巧合，不合情理，斥被告是在說謊及隱瞞參與非法集結，故裁定他罪成。

相關報道：

控集結地盤監工：等女友被誤當示威者（8月18日）