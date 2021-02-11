六四非法集結案　張文光、麥海華及梁國華判緩刑　其餘9人囚6至10個月【短片】 (12:43)

認罪的12名被告中，何俊仁、陳皓桓、尹兆堅、張文光、郭永健、趙恩來及麥海華承認各一項「煽惑他人參與未經批准集結罪」及「明知而參與未經批准集結罪」；其餘5人梁國華、何秀蘭、梁國雄、朱凱廸及楊森承認一項「明知而參與未經批准集結罪」。

12人判刑如下：

．何俊仁（服刑中）：判囚10個月，與之前案件刑期18個月同期執行，總刑期18個月

．陳皓桓（服刑中）：判囚10個月，與之前案件刑期18個月同期執行，總刑期18個月

．尹兆堅（服刑中）：判囚10個月

．張文光：判囚8個月、緩刑18個月

．郭永健：判囚8個月

．趙恩來：判囚8個月

．麥海華：判囚8個月、緩刑18個月

．梁國華：判囚4個月、緩刑12個月

．何秀蘭（服刑中）：判囚6個月，與之前案件刑期14個月同期執行，總刑期14個月

．梁國雄（服刑中）：判囚6個月，與之前案件刑期22個月同期執行，總刑期22個月

．朱凱廸（服刑中）：判囚6個月

．楊森（服刑中）：判囚6個月，與之前案件刑期14個月同期執行，總刑期14個月

原本服刑中的7名被告，本案刑期與之前案件的刑期同期執行，換言之無加刑。

趙恩來聽取判刑前在法院外表示，冀「每一個香港人都能夠可以安然地渡過這個亂流」，又稱港人只要心存盼望，定能渡過難關。獲判緩刑的張文光及梁國華陸續離開區域法院大樓，兩人均沒有回應記者提問。