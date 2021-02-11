六四非法集結案　張文光、麥海華及梁國華判緩刑　其餘9人囚6至10個月 (12:43)

支聯會至今創立32年，過去每年在維園舉行的「六四集會」去年首次被禁，支聯會和民主派等24人一如以往到場悼念，被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」等罪，12名被告包括曾任支聯會第一屆常委的秘書、前副主席何俊仁、首屆常委委員張文光和楊森，與其餘9名被告早前承認控罪，今（15日）在區域法院判刑，張文光、麥海華及梁國華獲判緩刑，其餘9人分別被判囚6至10個月。
認罪的12名被告中，何俊仁、陳皓桓、尹兆堅、張文光、郭永健、趙恩來及麥海華承認各一項「煽惑他人參與未經批准集結罪」及「明知而參與未經批准集結罪」；其餘5人梁國華、何秀蘭、梁國雄、朱凱廸及楊森承認一項「明知而參與未經批准集結罪」。
12人判刑如下：
．何俊仁（服刑中）：判囚10個月，與之前案件刑期18個月同期執行，總刑期18個月
．陳皓桓（服刑中）：判囚10個月，與之前案件刑期18個月同期執行，總刑期18個月
．尹兆堅（服刑中）：判囚10個月
．張文光：判囚8個月、緩刑18個月
．郭永健：判囚8個月
．趙恩來：判囚8個月
．麥海華：判囚8個月、緩刑18個月
．梁國華：判囚4個月、緩刑12個月
．何秀蘭（服刑中）：判囚6個月，與之前案件刑期14個月同期執行，總刑期14個月
．梁國雄（服刑中）：判囚6個月，與之前案件刑期22個月同期執行，總刑期22個月
．朱凱廸（服刑中）：判囚6個月
．楊森（服刑中）：判囚6個月，與之前案件刑期14個月同期執行，總刑期14個月
原本服刑中的7名被告，本案刑期與之前案件的刑期同期執行，換言之無加刑。