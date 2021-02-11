六四非法集結案　張文光、麥海華及梁國華判緩刑　其餘9人囚6至10個月 (12:43)

支聯會至今創立32年，過去每年在維園舉行的「六四集會」去年首次被禁，支聯會和民主派等24人一如以往到場悼念，被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」等罪，12名被告包括曾任支聯會第一屆常委的秘書、前副主席何俊仁、首屆常委委員張文光和楊森，與其餘9名被告早前承認控罪，今（15日）在區域法院判刑，張文光、麥海華及梁國華獲判緩刑，其餘9人分別被判囚6至10個月。