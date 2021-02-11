消委會．嬰幼兒潤膚乳｜8款潤膚液香料致敏物總量較高　Aveeno Baby嬰兒薰衣草舒靜保濕乳含高致敏物HICC【附名單·短片】 (10:07)

消費者委員會測試市面上40款嬰幼兒身體潤膚乳，發現五成半（22款）樣本檢出香料致敏物質，當中8款樣本檢出的香料致敏物質總量相對較高，其中檢出總量最高的Aveeno Baby嬰兒薰衣草舒靜保濕乳更檢出歐盟禁用於化妝品的香料物質新羚蘭醛（HICC），以及已確認的接觸性致敏物、被歐盟建議歸類為具有生殖毒性第1B類物質的羚蘭醛（BMHCA）。
HICC是高致敏性的致敏物，海外有研究提出這種香料是令兒童出現皮膚過敏的常見致敏原之一，亦是與接觸性皮膚炎有關的成分。消委會提醒，由於嬰幼兒身體潤膚乳每天使用及用量較多，市民選購時宜留意成分列表，避免選用含常見的致敏或刺激皮膚的成分。
8款檢出的香料致敏物質總量相對較高的樣本（產品名稱／聲稱來源地／聲稱適用人士或範圍／聲稱容量 ／大約零售價／香料致敏物質總和／檢出香料致敏物質種類的數量）
Aveeno Baby嬰兒薰衣草舒靜保濕乳／美國／一般性BB肌膚、初生BB／227克／$99／0.45%／8
CALIFORNIA BABY金盞花潤膚乳液／美國／乾燥、敏感肌膚、嬰兒、小童、成人／251毫升／$199／0.21%／3
GAIA natural baby有機潤膚露／美國／敏感皮膚、媽媽、寶寶及初生嬰兒／250毫升／$140／0.17%／3
JACK N' JILL純天然保濕乳／澳洲／初生、幼童、敏感肌膚／300毫升／$158／0.13%／3
ecostore Baby Moisturiser／新西蘭／幼嫩、敏感肌膚／200毫升／$135／0.36%／2
施巴嬰兒身體潤膚露／德國／幼嫩肌膚初生、嬰幼兒／200毫升／$135／0.40%／1
Oilatum嬰兒潤膚乳霜／愛爾蘭／乾燥、濕疹皮膚、嬰兒及小童／350毫升／$149／0.33%／1
erbaviva 嬰兒保濕乳／美國／嬰兒／235毫升／$200／0.20%／1