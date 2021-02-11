消委會．嬰幼兒潤膚乳｜8款潤膚液香料致敏物總量較高　Aveeno Baby嬰兒薰衣草舒靜保濕乳含高致敏物HICC【附名單·短片】 (10:07)

HICC是高致敏性的致敏物，海外有研究提出這種香料是令兒童出現皮膚過敏的常見致敏原之一，亦是與接觸性皮膚炎有關的成分。消委會提醒，由於嬰幼兒身體潤膚乳每天使用及用量較多，市民選購時宜留意成分列表，避免選用含常見的致敏或刺激皮膚的成分。

8款檢出的香料致敏物質總量相對較高的樣本（產品名稱／聲稱來源地／聲稱適用人士或範圍／聲稱容量 ／大約零售價／香料致敏物質總和／檢出香料致敏物質種類的數量）

Aveeno Baby嬰兒薰衣草舒靜保濕乳／美國／一般性BB肌膚、初生BB／227克／$99／0.45%／8

CALIFORNIA BABY金盞花潤膚乳液／美國／乾燥、敏感肌膚、嬰兒、小童、成人／251毫升／$199／0.21%／3

GAIA natural baby有機潤膚露／美國／敏感皮膚、媽媽、寶寶及初生嬰兒／250毫升／$140／0.17%／3

JACK N' JILL純天然保濕乳／澳洲／初生、幼童、敏感肌膚／300毫升／$158／0.13%／3

ecostore Baby Moisturiser／新西蘭／幼嫩、敏感肌膚／200毫升／$135／0.36%／2

施巴嬰兒身體潤膚露／德國／幼嫩肌膚初生、嬰幼兒／200毫升／$135／0.40%／1

Oilatum嬰兒潤膚乳霜／愛爾蘭／乾燥、濕疹皮膚、嬰兒及小童／350毫升／$149／0.33%／1

erbaviva 嬰兒保濕乳／美國／嬰兒／235毫升／$200／0.20%／1