消委會．矽膠食物容器｜6食物盒3摺杯可揮發有機物超德國規限　或影響食物安全【附名單】 (10:24)

6款可揮發性有機物質含量超標食物盒（牌子／產品資料或型號／售價／主體可揮發性有機物質含量／密封圈可揮發性有機物質含量）

‧Lexngo／Silicone collapsible Snackbox SNABXM-EXP／$130／0.76%／—

‧EZ Cook／摺疊食物盒 Foldable Food Container（orange）／$39.9／1%／0.84%

‧Diamond／Foldable Food Box FB-600ML001PU／$75／0.95%／1%

‧Cinnamoroll／Silicone Lunch Box Expandable and collapsible／$102／1.1%／0.9%

‧Gourmet／摺疊食物盒 Foldable Food Container CLB004／$50／1.3%／0.94%

‧執笠倉／硅膠折疊飯盒／$29／1.3%／1%

3款可揮發性有機物質含量超標摺杯（牌子／產品資料或型號／售價／主體可揮發性有機物質含量）

‧Daiso／Folding Cup Silicone-yellow／$12／0.8%

‧Seiwa-pro／Silicone Cup 40-047／$13／0.94%

‧億世家ecHome／摺疊水杯 Foldable Cup（FC450）／$59.9／1.4%

註：可揮發性有機物質含量的限量為不可超出0.5%。

矽膠物料可揮發有機物以「矽氧烷」為主

消委會指出，有外地研究顯示，矽膠物料中的可揮發性有機物質主要為材料中低揮發性小分子矽氧烷（Siloxanes）為主，如矽膠食物容器含有過多的可揮發性有機物質，可能會遷移到盛載的食物中，甚或影響食物安全。另有研究顯示，長期接觸高劑量矽氧烷或會影響實驗動物的肝臟健康，所以可揮發性有機物質是評估矽膠物料安全的其中一個重要指標。