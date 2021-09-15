天氣｜天文台料明日有驟雨　局部地區有雷暴 (16:45)

下午4時，強烈熱帶風暴燦都集結在上海之東南偏東約430公里，預料移動緩慢，在東海北部徘徊。

【12:41】廣東沿岸風勢微弱，天氣酷熱。中午12時41分，天文台錄得31.8度，相對濕度63%。紫外線指數為7，強度屬高。本港地區今日下午及今晚天氣預測，下午部分時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨。今晚大致多雲，吹微風。

正午12時，強烈熱帶風暴燦都集結在上海之東南偏東約420公里，預料移動緩慢，在東海北部徘徊。

天文台於早上11時30分發出酷熱天氣警告。

【07:51】上午7時50分，天文台錄得28.6度，相對濕度75%。本港地區今日天氣預測部分時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度，吹微風。展望未來一兩日間中有驟雨。周末期間部分時間有陽光。

上午8時，強烈熱帶風暴燦都集結在上海之東南偏東約390公里，預料移動緩慢，在上海以東海域徘徊。廣東沿岸風勢微弱，一道雨帶正影響南海北部。