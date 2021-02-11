強制檢測｜兩地點涉變種新冠病毒納強制檢測　9校爆上呼吸道感染須強檢【附名單】 (23:14)

政府今晚（14日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），因應一宗曾於香港居住、涉及新型冠狀病毒L452R變種的輸入個案，將患者曾到訪的兩個地點納入強制檢測公告；另將9間爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校納入新型冠狀病毒強制檢測。
涉變種病毒須再次檢測的指明地方
任何人於指明日期及時間曾身處下列地方，須於9月16日或之前接受強制檢測：
‧跑馬地體育道3號香港足球會2樓香港足球會咖啡廳（8月27日上午7時30分至上午11時30分）
‧灣仔摩理臣山道9號天樂廣場7樓Pinnacle Performance（8月27日上午6時至8時）
爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校
任何人曾於9月1日至9月14日，身處任何下列指明地方逾兩小時，須於9月16日或之前接受強制檢測：
‧大埔大元邨泰德樓3樓309-316室東華三院洪王家琪幼稚園
‧大埔南坑頌雅路松嶺村匡智會匡智松嶺學前兒童中心
‧青衣青綠街5號天主教聖多默幼稚園
‧旺角海富苑海寧閣B及C翼地下救世軍海富幼兒學校
‧大埔安埔里2號新興花園地下明雅中英文幼稚園
‧沙田隆亨邨隆亨社區中心6樓香港基督教女青年會隆亨幼兒學校
任何曾於9月1日至9月14日，於下列學校就讀指明級別的學生及曾面授該級別的教師，須於9月16日或之前接受強制檢測：
‧荃灣城門道2號寶血會思源學校（二年級）
‧元朗元朗舊墟路29號鐘聲學校（一年級）
‧沙田麗禾里3A號沙田小學（一年級）
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