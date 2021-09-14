兩中學生遭觀塘健身中心職員威嚇下簽約　海關拘3人 (19:27)

海關早前接獲2名中學生舉報，稱遭一間位於觀塘駱駝漆大廈的樓上健身中心銷售人員以威嚇手段，促使二人購買中心會籍，二人各損失約1萬元。海關經調查後拘捕3名職員，包括年齡介乎22至25歲的1男2女，涉違反《商品說明條例》，並檢獲合約、銷售文件及電話等，正調查案件是否涉刑事恐嚇成分，不排除有更多人被捕。

海關不良營商手法調查第二組指揮官黃志聰表示，兩名事主分別為18及20歲的中學生，他們分別途經涉事健身中心附近街道時，被銷售人員截停，並在其遊說下，被帶到樓上健身中心幫忙蓋印或填寫文件。中心職員先幫事主做簡單體脂及體格分析後，藉詞要求事主填寫個人資料，套取事主地址及身份證明文件，當事主稱趕時間要離去時，職員即要求事主簽名完成問卷。

黃續稱，事主不虞有詐按指示簽署後，中心職員隨即指事主已購買健身服務，需即時付款，否則會到其住址追數。兩名事主在威迫下各繳付約1萬元金額，過程中曾被職員要求查閱其網上銀行存款金額，其中一人更被帶到附近櫃員機取款。職員其後更要求事主拍片聲稱是自願購買服務，企圖避開刑責。

海關表示，涉案健身中心已營運兩年多，其銷售職員主要目標為獨行的年青人，合約內容主要涉及提供健身器材供使用、一對一的私人健身教練等服務。