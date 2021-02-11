警圍堵理大　3男女涉暴動　控方：搜出生理鹽水索帶防毒面具　憑環境證供推論犯案 (19:40)

3名被告依次為學生伍振豐（17歲）、學生羅芷澄（18歲）及無業的梁瓊升（22歲），他們被指於前年11月19日，在尖沙嘴天文臺道與漆咸道南、金巴利街與金巴利道交界，以及厚福街一帶，連同其他人參與暴動。

控方開案陳辭稱，案發前兩天有示威者佔據理大，警方封鎖校園，有網民發起「圍魏救趙」行動，以分散警力讓示威者逃脫。事發前一晚，百名示威者在漆咸道南衝擊警方防線，警方出動水炮車驅散。當日凌晨1時，有人在金馬倫道一帶製造及用手推車運送汽油彈，並在後巷試擲汽油彈。

至3時許，有警員分別在漆咸道南、加拿芬道及厚福街被示威者投擲汽油彈，有示威者逃向厚福街。警方在厚福街一幢樓宇發現及拘捕3名被告，搜出生理鹽水、索帶和防毒面具。大廈內佈滿被臨時棄置的雨傘、頭盔和玻璃瓶，後巷的玻璃瓶驗出易燃有機溶劑。

餐廳「麵処一家」的閉路電視可見，凌晨1時至3時許，只有一批示威者在被警方追截時進入大廈，而大廈僅得一個門口。控方根據警員發現被告的時間、地點、環境證供和他們身上的物品，推論被告犯案。