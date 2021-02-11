跨性別者不服改性別須完成變性手術提上訴　政府：助遇911等緊急事件辨傷者性別 (18:19)

上訴人為Q及Tse Henry Edward（謝浩霖）；答辯人為人事登記處長。

代表答辯方的英國御用大律師Monica Carss-Frisk陳辭稱，性別重置手術在世界各地均獲認可，本港要求跨性別者完成整個手術，才可更改身分證上的性別，目的不是要貶低跨性別者，而是要訂下清晰、明確、客觀的界線來判斷性別，至於是否進行相關手術是各人的選擇，不認為政策如上訴方所指出般不人道。

答辯方又稱，市民在日常生活中經常會使用身分證，不同的服務提供者都有機會接觸跨性別者，如果他們目測其身體器官與身分證上的性別不一致，或會感到困惑。答辯方舉例稱，監獄、洗手間、體育賽事等均需劃分性別，又稱萬一遇上不同的緊急情況如「911恐襲事件」，當局可盡快辨認傷者的性別，故此認為訂下界線十分重要。

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