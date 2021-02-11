中六生管有TATP炸藥等兩罪成還押候判　官：年少輕狂貪玩非為學習 (18:45)

被告依次為黎文光（案發時19歲）和趙旭（案發時17歲）。法官郭啟安裁決時稱，黎文光即使得知TATP的特性仍然冒險引爆，明顯是貪玩、不理後果及滿足好奇心，更罔顧傷害人身及破壞財物的風險，在家中燃燒TATP及帶回學校。他聲稱為「實驗」和「自學」而管有TATP爆炸粉末，但無交代打算完成什麼實驗。他又稱將粉末帶到學校，向化學老師請教的說法「站不住腳」，因他從無向老師請教，郭客認為其說法是企圖脱罪。

至於無牌管有彈藥罪，黎文光聲稱他在街上拾到一枚金色子彈後，藏在錢包向朋友炫耀，是作個人裝飾之用。惟郭官稱理由牽強、不設實際，展示給朋友亦會失去裝飾品的意味，故裁定黎文光罪成。

至於趙旭，郭官指出，呈堂的學校閉路電視片段清楚顯示，趙旭在操場曾多次想把錫紙包交回黎文光但不成功；雖然黎文光曾稱燃燒該錫紙包會爆炸，但趙旭表示黎文光為人自誇自擂，因此半信半疑，以為粉末是梳打粉而非爆炸品。郭官因此裁定他管有爆炸品罪脫，並批准其訟費申請。