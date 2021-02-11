來港易周三起開放網上預約　深圳灣、港珠澳大橋口岸每日各1000名額【附預約安排詳情】 (17:59)

預約安排：

．9月15日凌晨零時起接受申請，往後每周三的零時開放下一輪預約名額

．每名申請人可為最多3名同行非香港居民申請

．申請時須提供姓名、性別、出生日期、用作入境香港的有效旅行證件號碼、可在內地或澳門接收短訊的手提電話號碼，以及指定的來港日期及管制站（即深圳灣口岸或港珠澳大橋香港口岸）

申請資格：

．年滿18歲（18歲以下者須由家長或監護人申請預約，並提供所需的個人資料）

．入境香港前14日內，不曾到過香港、廣東省或澳門以外地區，以及任何載列於「回港易／來港易計劃暫不適用風險地區名單」的地區

．入境時持有3日內取得的有效新型冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明（病毒檢測安排詳見政府新聞公報）

來港程序：

．必須持有預約時提供的有效旅行證件，按預約指定日期和管制站入境香港，並須符合其他一般入境規定

．當局建議持預約名額的人，在到達管制站前，透過「粵康碼」或「澳康碼」的「轉碼」功能，將有效的新型冠狀病毒陰性檢測結果傳送到衛生署電子健康申報系統，並填妥及提交電子健康申報表，以加快過關程序

由「粵康碼」轉換至衛生署電子健康申報表步驟

由「澳康碼」轉換至衞生署電子健康申報表步驟

．經「來港易」入境香港後檢測安排詳見政府新聞公報

「來港易」計劃詳情

新冠肺炎 相關報道：

港增兩輸入確診一帶變種 均已打兩劑疫苗