迷你倉大火死因庭｜消防：向倉頂射水效果不佳遂爆破　火曾減弱惟其後煙變刺鼻現「不尋常信號」 (16:00)

涉事迷你倉於2016年6月21日開始起火，消防處早上近11時接報火警。劉勁男表示，他早上11時許帶領5名消防員坐泵車抵達淘大工業村，發現濃煙從3樓飄出。他先指示下屬視察2樓的間隔，及後指派兩名消防員為第一組「煙帽隊」，帶喉入3樓火場滅火及搜索。他透過對講機與「煙帽隊」保持通話，知悉大部分迷你倉已上鎖，大火的分煙層離地面有1.6米高，但未知火勢源頭。

劉勁男透露，他與另一名高級消防隊長商討過，考慮火場面積龐大，決定指示「煙帽隊」從不同入口向天花板的濃煙射水，嘗試驅散可燃氣體。

後來，劉勁男稱迷你倉走廊不見有明火，估計火源是已上鎖的倉庫，他遂派第二組「煙帽隊」入火場，改為要求「煙帽隊」向迷你倉頂部的金屬網射水，令水折射回倉內。

劉勁男表示，當時共有三組「煙帽隊」入火場，但向頂部射水的效果不佳，便下令爆破迷你倉。至中午12時14分，現場人員決定將火警由一級升至三級。他透露，爆破共7個迷你倉後，發現其中3個倉庫有明火，滅火後火勢減弱。惟至中午12時半，濃煙比之前更大，估計是燒着了不知名物品。

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