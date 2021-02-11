「起底」資料交Telegram頻道　入境處文書助理認罪　官斥「網絡恐怖主義行為」 (14:43)

被告孔穎琛（26歲）另被控18條不誠實取用電腦等控罪，獲存檔法庭。控方案情指出，被告於2018年入職，派駐入境處外籍家庭傭工組。前年10月18日，孔穎琛向「老豆搵仔」管理員發送其入境處職員證照片，以示自己是可靠來源。她在去年8月20日被捕，並在警誡下保持緘默。

陳官聽取控罪後指出，案件明顯是串謀刑事恐嚇，又稱司法人員牽涉在內，質疑控方不控告串謀妨礙司法公正。陳官重申起底行為嚴重，「電子足迹理論上可以永世存在，就算去到阿富汗都睇到」，一度建議控方考慮在原訟庭處理本案。陳官又質疑被告職位低，為何有權限接觸機密資料，指出「入境處安檢存有漏洞，成年啦一直放料，竟然有內鬼都冇人知」。

辯方求情時稱，孔穎琛應頻道管理人要求才搜尋資料，對涉案者言行不太了解，承認此舉是「愚蠢、機械性做法」。陳官質疑其角色比頻道管理人更重要，形容孔穎琛為「無間道」，斥她涉「四大背叛」，包括香港人基本道德水平、中學校長對她的栽培、公務員使命及入境處對她的信賴。