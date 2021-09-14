天氣｜天文台料明日有驟雨雷暴　初時局部地區雨勢較大 (17:00)

下午4時，颱風燦都集結在上海以東約290公里，預料移動緩慢，在上海以東海域徘徊。

【13:09】天文台發出特別天氣提示，指出本港持續有雷雨發展，預料未來兩三小時局部地區雨勢頗大，提醒市民提高警惕。

【12:50】中午12時50分，天文台錄得氣溫29.6度，相對濕度80%。廣東沿岸風勢微弱。此外，驟雨正影響該區。今早本港部分地區錄得超過10毫米雨量，西貢雨量更超過30毫米。本港地區下午及今晚天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及雷暴，初時局部地區雨勢頗大，吹微風。

中午12時，颱風燦都集結在上海以東約230公里，預料移動緩慢，在上海以東海域徘徊。

【08:00】早上8時，天文台錄得氣溫29.8度，相對濕度81%。廣東沿岸風勢微弱。此外，驟雨正影響該區。上午8時，颱風燦都集結在上海以東約220公里，預料移動緩慢，在上海以東海域徘徊。本港地區今日部分時間有陽光。有幾陣驟雨。日間酷熱，最高氣溫約33度。稍後局部地區有雷暴。吹微風。展望未來兩三日有驟雨。