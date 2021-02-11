強制檢測｜梅窩兩餐廳涉變種新冠病毒納強制檢測　19校爆上呼吸道感染須強檢【附名單】 (23:12)

涉變種病毒須再次檢測的指明地方

任何人於指明日期及時間曾身處下列地方，須於9月15日或之前接受強制檢測：

‧大嶼山梅窩銀運路3號梅窩中心地下中國熊（8月26日下午6時至10時）

‧大嶼山梅窩梅窩碼頭路11號銀輝大廈A座地下羅馬餐廳（8月17日中午12時至下午6時或8月26日下午1時至下午6時）

涉爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人曾於8月31日至9月13日，身處任何下列指明地方逾兩小時，須於9月15日或之前接受強制檢測：

‧元朗天水圍天瑞邨瑞心樓第2座地下保良局曾星如幼稚園

‧葵涌葵涌邨葵涌商場3樓平台1號單位聖公會聖基道幼兒園（葵涌）

‧荃灣德士古道67-73號地下至1樓部分及3樓至4樓部分聖公會荊冕堂士德幼稚園

‧筲箕灣愛禮街2號愛蝶灣第3座地下欣苗幼稚園

‧尖沙嘴柯士甸道西1號1樓104室仁愛堂陳鄭玉而幼稚園暨幼兒園

‧大嶼山東涌富東邨富東廣場2樓金巴崙長老會青草地幼稚園

‧沙田馬鞍山西沙路628號新港城中心2樓朗思國際幼稚園（馬鞍山）

‧荃灣大窩口邨富賢樓地下B及C翼協康會大窩口中心（特殊幼兒中心）

‧沙田石門安睦街18號碩門邨瑞碩樓地下基督教香港崇真會恩樂園

‧黃大仙橫頭磡邨宏富樓8-14號地下香港耀能協會橫頭磡幼兒中心

‧大埔廣福邨廣義樓118–131號地下保良局鄧碧雲紀念幼稚園

‧九龍塘窩打老道111號迦南幼稚園（窩打老道）/迦南幼兒園（窩打老道）

‧黃大仙親仁街8號錫安樓2-3樓港澳信義會錫安紀念幼稚園

‧紅磡黃埔花園第7期地下3B舖保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園

‧上水天平邨天喜樓（第6座）地下東華三院徐展堂幼稚園

任何人曾於8月31日至9月13日，於下列指明學校就讀一年級的學生及曾面授該等指明級別的教師，須於9月15日或之前接受強制檢測：

‧屯門興富街3號保良局志豪小學

‧沙田石門安睦里6號香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（小學部）

‧將軍澳嶺光街5號香港華人基督教聯會真道書院

‧青衣青綠街3號聖公會青衣邨何澤芸小學

其他較早到期的強制檢測公告

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