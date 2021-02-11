「旺角再遊行」兩人涉非法集結上訴得直　官：原審官鄭念慈有偏見　盤問上訴人如「加入戰場」 (20:52)

前年8月3日「旺角再遊行」演變為警民衝突，9人被裁定非法集結等罪成。9人就定罪提出上訴，其中兩人今（13日）於高等法院上訴得直，無罪釋放。法官張慧玲認同警員供辭有誤差，而且原審裁判官鄭念慈對上訴人有偏見，兩人有可能只是路過及想尋回友人。另外7人當中，一人早前已放棄上訴，餘下6人的上訴則被駁回，須即時服刑。
6男3女上訴人為蕭浩賢（17歲）、鄧榮熙（17歲）、陳駿霆（20歲）、韓明恩（24歲）、廖智峯（23歲）、陳嘉汶（36歲）、伍兆銘（25歲）、方施陽（21歲）及蘇澄怡（24歲），他們分別被判入更生中心、勞教中心和監禁4至6個月，方施陽早前放棄上訴並入獄服刑。
上訴方爭議，控方無足夠證據證明上訴人有非法集結的目的及行為。警員曾供稱遭上訴人伍兆銘「推開」，再改稱動作是「批」，原審裁判官鄭念慈接納警員解釋稱中文水平欠佳，張官認為此點有商榷之處。張官指出，警員形容伍兆銘身高5呎7吋，較其實際身高多5吋，加上伍兆銘被捕時沒戴頭盔，未必是警員目睹的人。
另一上訴人蘇澄怡在原審時上證人台作供稱，她當時正尋找失散的朋友，鄭官認為蘇澄怡沒責任照顧並非小孩的朋友。惟張官認為，鄭官是忽略蘇澄怡在突發情況下的決定；而且鄭官盤問蘇澄怡的程度已是「加入戰場」，令他不相信蘇澄怡，致審訊不公。張官遂撤銷伍兆銘和蘇澄怡的罪名。
其餘6名上訴人由於案發時佩戴頭盔、護目鏡的全副武裝，以及身處集結人群前方等，張官裁定控方已證明他們非法集結和管有攻擊性武器，駁回他們的上訴申請。