「旺角再遊行」兩人涉非法集結上訴得直　官：原審官鄭念慈有偏見　盤問上訴人如「加入戰場」 (20:52)

6男3女上訴人為蕭浩賢（17歲）、鄧榮熙（17歲）、陳駿霆（20歲）、韓明恩（24歲）、廖智峯（23歲）、陳嘉汶（36歲）、伍兆銘（25歲）、方施陽（21歲）及蘇澄怡（24歲），他們分別被判入更生中心、勞教中心和監禁4至6個月，方施陽早前放棄上訴並入獄服刑。

上訴方爭議，控方無足夠證據證明上訴人有非法集結的目的及行為。警員曾供稱遭上訴人伍兆銘「推開」，再改稱動作是「批」，原審裁判官鄭念慈接納警員解釋稱中文水平欠佳，張官認為此點有商榷之處。張官指出，警員形容伍兆銘身高5呎7吋，較其實際身高多5吋，加上伍兆銘被捕時沒戴頭盔，未必是警員目睹的人。

另一上訴人蘇澄怡在原審時上證人台作供稱，她當時正尋找失散的朋友，鄭官認為蘇澄怡沒責任照顧並非小孩的朋友。惟張官認為，鄭官是忽略蘇澄怡在突發情況下的決定；而且鄭官盤問蘇澄怡的程度已是「加入戰場」，令他不相信蘇澄怡，致審訊不公。張官遂撤銷伍兆銘和蘇澄怡的罪名。

其餘6名上訴人由於案發時佩戴頭盔、護目鏡的全副武裝，以及身處集結人群前方等，張官裁定控方已證明他們非法集結和管有攻擊性武器，駁回他們的上訴申請。

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