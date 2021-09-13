觀塘區遊行變衝突　3男控暴動一認罪還押　警：有示威者向警掟磚 (18:15)

本案今日在移師至西九龍裁判法院的區域法院審理。案中首被告吳仲謙（25歲）早前疑潛逃至台灣，被法庭頒發拘捕令。次被告謝灼華（24歲）及第三被告周健豪（27歲）原定今日受審，次被告改為承認暴動罪。

不認罪的第三被告下午開始受審。開案陳辭指出，前年8月24日下午1時半，有一場獲批不反對通知書的遊行，其後有人在牛頭角警署外設路障，部分人向警方防線投擲雜物，戴上防毒面具的第三被告被指與示威者站在一起，警方向前驅散時，他轉身逃跑但其後被制服。

督察邢展豪供稱，他當時為機動部隊Z連第四小隊指揮官。約下午3時許，他收到指示要到兆業街、偉業街交界設防線，抵達現場時看到約300名示威者，部分人帶上裝備，手持竹棍及行山杖，並以雜物設置路障，霸佔偉業街東行線。有示威者不時用雷射筆照射警方，更有人向警方投擲磚頭，警方多次舉旗警告。

職訓局畢業生認罪 求情稱「一念之差」參與暴動

辯方求情稱，認罪次被告從職業訓練局文憑課程畢業，來自基層家庭，他因本案已學到沉重一課，明白要用正確方法服務社會。辯方表示，次被告被捕時，只差一兩個彎口就到達遊行終點，他因「一念之差」而加入暴動，但沒有參與丟磚等的暴力行為，在案中沒有領導角色。

據次被告承認的案情稱，前年8月24日下午1時半開始，市民發起一場獲批不反對通知書的遊行。下午2時半，約20人在牛頭角警署外設路障。警方發出警告後，部分人拒絕離開，約10人向警方防線丟磚頭和以激光筆照射警方。至下午4時半，一名總督察嘗試截停不知名的示威者，遭數名示威者以棍襲擊。次被告衝向總督察，以竹枝敲打對方的左前臂，隨即被捕。

聆訊明（14日）續。