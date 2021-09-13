職訓局畢業生認暴動還押　辯方求情稱「一念之差」參與暴動 (14:35)

本案今日在移師至西九龍裁判法院的區域法院審理。案中首被告吳仲謙（25歲）早前疑潛逃至台灣，被法庭頒發拘捕令。次被告謝灼華（24歲）及第三被告周健豪（27歲）原定今日受審，次被告改為承認暴動罪。

辯方求情稱，次被告從職業訓練局文憑課程畢業，來自基層家庭，他因本案已學到沉重一課，明白要用正確方法服務社會。辯方表示，次被告被捕時，只差一兩個彎口就到達遊行終點，他因「一念之差」而加入暴動，但沒有參與丟磚等的暴力行為，在案中沒有領導角色。

據次被告承認的案情稱，前年8月24日下午1時半開始，市民發起一場獲批不反對通知書的遊行。下午2時半，約20人在牛頭角警署外設路障。警方發出警告後，部分人拒絕離開，約10人向警方防線丟磚頭和以激光筆照射警方。至下午4時半，一名總督察嘗試截停不知名的示威者，遭數名示威者以棍襲擊。次被告衝向總督察，以竹枝敲打對方的左前臂，隨即被捕。