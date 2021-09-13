天氣｜天文台料明日有驟雨　局部地區有雷暴 (16:45)

強颱風燦都已減弱為颱風。下午4時，燦都集結在上海之東北偏東約200公里，預料初時向北移動，時速約15公里，橫過東海，稍後移動緩慢，在上海沿岸海域徘徊。

【12:40】中午12時40分，天文台錄得氣溫31.4度，相對濕度75%。廣東沿岸風勢微弱，天氣炎熱。此外，高溫觸發的雷雨正影響該區。正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。本港地區今日下午及今晚天氣預測，下午酷熱，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，今晚大致多雲，吹輕微至和緩西南風。

中午12時，強颱風燦都集結在上海之東南偏東約240公里，預料初時向西北偏北移動，時速約18公里，橫過東海，稍後移動緩慢，逐漸靠近上海沿岸海域。

【07:50】早上7時50分，天文台錄得氣溫30.1度，相對濕度81%。酷熱天氣警告現正生效。高空反氣旋正覆蓋華南。此外，驟雨正影響廣東沿岸。上午8時，強颱風燦都集結在上海之東南約300公里，預料向北移動，時速約18公里，橫過東海。預測今日部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，局部地區有雷暴。市區最高氣溫約33度，新界再高兩三度。吹輕微至和緩西南風。展望明日短暫時間有陽光，天氣炎熱，有幾陣驟雨。本周中期驟雨較多。