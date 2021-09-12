袁國勇、裴偉士獲未來科學大獎生命科學獎 (14:11)

袁國勇於2003年沙士在全球爆發時，在發現沙士感染病原體，即SARS冠狀病毒的過程中起至關重要的作用，病毒鑑定為疫情受控的關鍵。袁國勇多年來帶領研究團隊發現超過50種新病原體，包括人類冠狀病毒HKU1、蝙蝠冠狀病毒HKU2-24等。

裴偉士對H5N1禽流感所引發的嚴重肺炎有嶄新理解，以至對此病引入新的治療方法。他在2003年沙士爆發期間，在SARS冠狀病毒的發現、診斷和病理方面發揮重要角色。他目前正就中東呼吸綜合症冠狀病毒進行研究。

未來科學大獎是中國首項世界民間科學大獎，由未來論壇於2016年創立，未來科學大獎頒發生命科學獎、物質科學獎、數學與計算機科學獎三大獎項，表彰對全人類創出重大科研成果的科學家。

（澎湃新聞）