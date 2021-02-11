新冠肺炎｜港增3輸入確診　全打兩劑復必泰兩人帶L452R變種病毒 (14:32)

【14:32】衛生防護中心公布，截至今日（12日）凌晨零時，本港新增3宗新型冠狀病毒確診個案，均為輸入個案，分別來自以色列、卡塔爾和日本，所有人已接種兩劑復必泰疫苗。從卡塔爾抵港的36歲女患者及從以色列抵港的31歲女患者帶有L452R變種病毒。至於從日本抵港的患者（個案12151）則仍待確認是否帶變種病毒，惟與個案12146有流行病學關連。本港累計12,145宗確診個案和一宗疑似個案。今日暫有少於5宗初步確診個案。
自從卡塔爾抵港的36歲女患者居於土瓜灣浙江街22號同順興大廈，於9月10日返抵香港，同日出現病徵，並於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陽性，並帶有L452R變種病毒。她已於6月10日及7月1日在港接種兩劑復必泰疫苗。她在北角電氣道169號理文商業中心28樓工作，最後上班日期為8月21日。她於潛伏期曾居住和工作的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方的人，須在9月13日或之前接受強制檢測。
【12:17】消息稱，本港今日（12日）新增約3宗新型冠狀病毒輸入個案。
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