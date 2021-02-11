新冠肺炎｜港增3輸入確診　全打兩劑復必泰兩人帶L452R變種病毒 (14:32)

自從卡塔爾抵港的36歲女患者居於土瓜灣浙江街22號同順興大廈，於9月10日返抵香港，同日出現病徵，並於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陽性，並帶有L452R變種病毒。她已於6月10日及7月1日在港接種兩劑復必泰疫苗。她在北角電氣道169號理文商業中心28樓工作，最後上班日期為8月21日。她於潛伏期曾居住和工作的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方的人，須在9月13日或之前接受強制檢測。

【12:17】消息稱，本港今日（12日）新增約3宗新型冠狀病毒輸入個案。