強制檢測｜土瓜灣同順興大廈、北角栢立醫學化驗所等4地點納強制檢測【附名單】 (22:33)

政府亦因應曾於香港逗留的非本地確診個案，將一個指明地方納入強制檢測公告。另因應早前一宗涉及L452R變異病毒株的輸入個案，於指定期間曾身處一個指明地方的人需再次檢測。

任何人於指明日期曾身處下列地方逾兩小時（或於指明時間），須於9月13日或之前接受強制檢測：

涉及L452R變種病毒株初步確診個案曾到訪的地方

‧土瓜灣浙江街22號同順興大廈（8月20日至9月11日）

‧北角電氣道169號理文商業中心28樓栢立醫學化驗所有限公司（8月20日至21日）

非本地確診個案曾到訪的地方

‧葵青貨櫃碼頭四號貨櫃碼頭Ever Calm貨船（9月1日至3日）

再次檢測的指明地方：

‧赤鱲角香港國際機場一號客運大樓6樓環亞機場貴賓室（離境大堂鄰近1號閘口）（8月24日上午8時至10時）

其他較早到期的強制檢測公告

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