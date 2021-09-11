大澳花燈節亮燈帶動人流　市民讚具中秋氣氛【多圖】 (20:29)

黃小姐稱，其公司會集合約13至24人乘船出海看中華白海豚、棚屋、將軍石等，每位索價30元，今日截至下午5時已出了20次船，「上星期六半小時都坐不滿一條船，今日10至15分鐘就滿人了」，她更稱今早久違地有一行23人的旅遊團包船出遊。

位於吉慶街、賣沙翁的大澳餅店，門外有逾40人排隊，大澳華記脆雞蛋仔則有逾20人排隊。近巴士站的「復興行」士多老闆娘黃太表示，今日大澳人流旺，刺激生意較上周升兩三成，最受遊客歡迎的分別是沙冰、16元2粒大魚蛋和60元一碗鹵水墨魚。

楊先生一家四口早上先遊覽昂坪，再乘巴士到大澳，楊太表示特意帶4歲兒子及2歲女兒來看大澳花燈節亮燈，「希望藉此讓他們學會中秋傳統就是要一家人團聚」。她認為大澳環境舒服，兒子愛在此看彈塗魚，而多人來大澳可帶旺大澳經濟；她又稱各人均有防疫意識，不怕大澳會爆發新型冠狀病毒疫情。

劉小姐帶同3歲兒子和8歲女兒到大澳，原打算看棚屋、花燈，不知原來有花燈節亮燈，「疫情令生活很悶，今次來大澳好像去了旅行，而且很有中秋氣氛」，兒子見到這麼多花燈，還嚷着想畫一個超人燈籠。