新冠肺炎｜港增4輸入確診全已打兩劑疫苗　3帶變種病毒包括一外傭 (15:07)

其中一宗新增個案12146涉及一名52歲男病人，他潛伏期曾居住的慈雲山慈康邨康健樓已納入強制檢測公告。病人8月20日曾在港檢測呈陰性，8月22日離港前往美國，9月10日乘航班JL735返港，同日於機場臨抽取的樣本病毒檢測呈陽性，並帶有L452R變種病毒株，沒有病徵。他5月31日及6月28日於香港接種兩劑科興疫苗。

五旬婦英國確診 潛伏期居將軍澳馬游塘村須強檢

另外，衛生防護中心表示昨（10日）接獲通報一宗於英國確診的個案，54歲女病人潛伏期曾居住的將軍澳馬游塘村112A號，昨晚已納入強制檢測公告。病人於9月2日在港檢測呈陰性，9月3日乘航班AY1337離港前往英國，9月5日於英國抽取的樣本結果呈陽性，沒有病徵。病人曾於7月18日及8月9日於香港接種兩劑復必泰疫苗。

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