教協特別會員代表大會絕大比數通過解散教協　司徒華教育基金停止運作【短片】 (16:25)

馮偉華表示，今日大會以132票贊成、6票反對、2票棄權的絕大多數，通過解散教協，會進入執行解散程序。教協會有秩序及盡快做好解散工作，包括變賣物業、處理僱傭合約、遣散員工等，如有餘款將按會章規定均分予會員，若有會員未領取款項，教協會捐予合法的教育及慈善團體。另外，由於司徒華教育基金附屬於教協，故基金會在教協解散後會停止運作。

馮偉華稱，對教協解散感到相當可惜、心情沉重，形容解散決定是「無奈但必須要做」。他寄語教協會員繼續守好教育工作者專業崗位、信念，貢獻教育，又期望日後其他組織可「幫老師出頭」，捍衛教師權益。

特別會員代表大會須至少有80名會員代表出席，才屬有效會議。教協監事會主席潘天賜、監事張文光及個別會員約下午2時半陸續到場。

出席會議的會員代表朱先生表示，教協是迫於無奈解散，他會以無奈心情投票贊成解散，慨嘆「欲加之罪，何患無辭」。另一會員代表鄭先生表示，雖然不捨，但傾向支持教協解散，「現時政治環境不理想，擔心（不解散）或對整個協會發展有局限」。

會議通過的其他動議包括授權理事會處理變賣物業、向職工會登記局提交解散通知，亦將授權理事會處理「司徒華教育基金」餘下資金。最後一項動議為感謝教協全體職員48年來的努力和付出。

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