天氣｜天文台料明日酷熱市區最高34度　局部地區有驟雨雷暴 (16:20)

下午4時，超強颱風燦都集結在高雄之東南約220公里，預料向北移動，時速約15公里，橫過呂宋海峽，移向台灣一帶。同時，強烈熱帶風暴康森集結在峴港之東南偏東約160公里，預料向西移動，時速約10公里，移向越南中部。

酷熱天氣警告生效

【08:00】早上8時，天文台錄得氣溫29.2度，相對濕度81%。

酷熱天氣警告現正生效。

高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。

在上午8時，強烈熱帶風暴康森集結在峴港以東約240公里，預料向西緩慢移動，橫過南海中部。 同時，超強颱風燦都集結在高雄之東南偏南約310公里，預料向西北偏北移動，時速約12公里，橫過呂宋海峽，移向台灣一帶。

預測區今日（11日）部分時間有陽光，局部地區有驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度。稍後有一兩陣雷暴。吹微風。海面有湧浪。

展望明日（12日）天氣酷熱，下午局部地區有驟雨及雷暴，海面有湧浪。下周初有幾陣驟雨。

（天文台）