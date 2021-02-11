竹篙灣800單位9月20日起供外傭檢疫　每晚480元包三餐　9月14日起可申請預訂【附申請程序】 (21:13)

適用地區：

孟加拉、印度、印尼、馬來西亞、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、泰國及阿聯酋

收費：

每個單位每晚收取480元，包三餐膳食及所有費用

預訂房間程序：

‧市民可到勞工處外傭專題網站預訂房間，系統會顯示未來30天可供預訂房間，每日安排最多50名外傭入住

‧勞工處會按遞交申請先後處理申請，在一至兩天內聯絡申請人，並要求申請人提供相關文件，包括外傭護照副本、有效工作簽證及認可疫苗接種紀錄

‧核實文件後，勞工處會向申請人發出繳款單，申請人須在指定時間內付款並提供付款收據

‧待勞工處發出訂房確認通知書後，便完成預約程序

外傭來港前需先訂房

政府表示，僱主及職業介紹所安排外傭來港前，先預訂指定檢疫設施房間，才為外傭訂購機票。如外傭未有預約指定檢疫設施，會被禁止登機前往香港，或可能在抵港後被拒絕入境。至於在香港完成接種疫苗的外傭，同樣可由9月20日起入住荃灣絲麗酒店或竹篙灣檢疫中心，接受強制檢疫。

詳情可參閱政府新聞處。