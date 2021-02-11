警拘按揭公司董事　涉騙2人380萬貸款 (20:29)

油尖警區刑事調查隊第一隊主管葉恩樺指，警方上月及本月分別接獲一名47歲女子及一名58歲男子報案，指自己於本年1月至3月期間，接獲一名自稱「奧瑪按揭轉介」職員的電話推銷低息貸款。

騙徒其後相約事主到尖沙咀港晶中心一個辦公室簽約，之後指示事主向合法財務公司貸款，騙徒之後再要求事主將借取的全筆款項交予他們，籍以向銀行透支以加大借款額。但事主將款項以現金交出或以銀行轉帳後，騙徒隨即去如黃鶴。兩名受害人合共被騙去380萬元，其中一宗超過200萬。

警方接手調查，再到港晶中心調查時，相信該公司早於7月已經人去樓空。警方其後鎖定詐騙集團其中一名骨幹成員身份，昨日（9日）在元朗區拘捕一名52歲姓施男子，報稱從事投資行業，為「奧瑪」公司登記董事，港晶中心辦公室亦由他租用，警方並檢獲一批懷疑與案有關的電子器材。他現已獲准保釋候查。一個與涉案公司同名的網站仍然運作，所示地址位於港晶中心，但並無提供任何牌照號碼。

葉恩樺指，警方近期接獲多宗同類報案，呼籲市民要小心核實不知名來電的來源及真確性，亦應向銀行或信譽良好的財務公司借貸，亦應該拒絕向第三方或中介人收繳款費用，更不應輕易將借得款項交予第三方。

警方呼籲若有市民懷疑或已經被「奧瑪」騙款，應盡快致電3661 9261聯絡油尖警區刑事調查隊第1隊。