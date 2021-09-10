警拘5人涉倫敦金騙局　涉款逾千萬 (18:30)

商業罪案調查科總督察鄧國軒表示，警方今年5月至8月接到多名市民舉報涉及倫敦金的詐騙案件，騙徒會以隨機致電（cold call）方式向接聽者以「問卷調查」為名，套取其基本個人資料，以及過往有無投資經驗。

騙徒稍後會再聯絡事主，推銷標榜「高回報、低風險」的倫敦金虛構「投資計劃」。事主上當後，騙徒會指示他們將一定金額存入指定戶口，或以現金繳款，用作開立「投資」戶口的資金。騙徒之後會提供「交易平台」網頁，要求事主授權以作倫敦金交易，並指事主可以監察及檢查自己的投資表現，但警方調查後發現騙徒根本無為受害人作任何投資。而當受害人要求取回現金時，騙徒就會以各種藉口砌辭推搪，或利用「交易平台」令受害人相信自己投資失利。

商業罪案調查科接手調查後，鎖定該詐騙集團身份，並發現他們在去年初開始在觀塘租用一個甲級寫字樓單位，以塑造「正當投資公司」形象，但事實上過程中根本不含任何投資成份。警方調查發現，該集團至少牽涉全港至少5宗倫敦金詐騙案，涉款逾1000萬元。5宗案件發生於去年2月至今年8月，損失由15.5萬至395萬不等，受害人包括退休人士、老師及工程師等。據了解，被騙395萬的事主被蒙在鼓裡長達十個月，騙徒以不同藉口誘騙事主存入資金、亦以不同理由拒將金錢退回予事主。

警方昨日（9日）展開行動，在全港多區以串謀詐騙拘捕6名本地男子，年齡介乎21歲至40歲，包括一名公司董事以及3名骨幹成員，被捕人分別為集團中層管理人員、投資經紀及傀儡戶口持有人。探員搜查該集團位於觀塘的辦公室，檢走電腦、投資經紀講稿、開戶文件及數簿等。警方同時成功凍結12個與詐騙集團有關的本地銀行戶口，以及超過500萬懷疑犯罪得益，之後將作財富調查，不排除會有更多人被捕。