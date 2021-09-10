理大男生管有物品意圖損壞財產罪成　官稱無說真話　還押候判 (17:35)

被告楊栢杰（21歲）早前自辯稱，當晚打算從住所到荃新天地吃飯，並去日式超市購物，攜帶玻璃擊槌是作意外逃生之用。裁判官香淑嫻表示，被告一方面預期外出乘車會遇上意外，危機意識極高，另一方面卻說玻璃擊槌的用途「可有可無」，說法不合情理和自相矛盾。

香官續指出，被告聲稱一旦遇上交通意外，玻璃擊槌有助逃生，但被告就讀的學校已經宣布因交通混亂而停課，被告明顯沒有向法庭說真話，說法令人難以置信。香官強調，案發時正值暴力事件的高峰期，不少汽車和櫥窗玻璃被破壞，故法庭可以推論，被告持有玻璃擊槌的唯一用途是打破玻璃及損壞財產。

辯方求情稱，事發當晚無玻璃受損，而且被告熱心公益，一直參與制服團體活動。香官表示，本案情節嚴重，決定先替被告索取感化令、社會服務令及勞教中心報告，「不等於會判感化令和社服令，不要誤會」。