港自殺率去年下跌　60歲以上女性自殺率升28.5% (18:02)

研究指出，整體高齡人口的自殺率一直較其他年齡組別為高，當中60歲或以上男性的自殺率從2009年最高的34.0一直回落至2020年的24.5。不過，葉兆輝指出，60歲或以上女性的自殺率2020年是15.3，相比2019年的11.9明顯上升。這個年齡組別女性的有三項特點，包括有可能是寡婦、獨居及子女非同住。防止自殺研究中心培訓顧問張鳳儀指出，尤其當她們本身有慢性病，更容易「覺得嗰頭近」，不欲連累人，「到仔女再見佢哋嘅時候，已經係認屍」。

另外，葉兆輝亦指出，近年青少年自殺事件引起各界關注，尤其15歲以下群組，雖然自殺基數低，但自殺率由2019年的0.7升至2020年的1.3。他分析，這群組的學童自殺率在過去三、四年一直上升，指稱以前15歲以下學生「可能連死亡係乜都未知」，不過新型冠狀病毒疫情下學校停止面授課，學生因而失去提供支援及關注的地方，學生情緒受困擾時或未能得到及時處理。