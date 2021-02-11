支聯會5常委否認拒交資料罪不准保釋　控方申押後尋與案相關者　官拒絕質疑太多假設 (17:40)

控罪指出，5人違反《國安法第四十三條實施細則》（文件A406A）附表5第3（1）（b）條送達通知。法庭書記向眾被告讀出控罪後，鄧岳君否認控罪時一度稱「我不是外國代理人，我不認罪」。

控方申請將案件押後兩星期，指出警方昨日（9日）才搜查及檢獲證物，需要調查是否有人管理或協助管理支聯會，「將來搵到嘅話，有需要擺入呢個案」。

代表鄧岳君、梁錦威、陳多偉及徐漢光的大律師張耀良稱，此項罪最高刑罰是判監6個月，控方申請押後做法不理想，又稱留意到國安案件經常是先拘捕後調查，對控方是否能在兩星期內完成調查存疑，認為控方只是推搪。

國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉亦質疑控方先要找到與本案相關者的做法，「如果搵到個人，佢仲要違反（通知），唔違反，咁咪無關？」，認為控方基於太多假設，「實在太remote（遙遠）」，故拒絕其押後申請。

5名被告有保釋申請，惟被羅官拒絕；除梁錦威外，其餘4人保留8天保釋覆核。此外，羅官稱考慮司法利益，以及有關法例屬新法例，解除《刑事訴訟程序條例》第9P條的傳媒報道限制。

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